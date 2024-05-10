Мишустин озвучил основу работы правительства на следующие шесть лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Мишустин: основой работы правительства должно стать послание Путина Федсобранию.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Госдума 10 мая обсуждает кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Основой работы правительства на следующие шесть должно стать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

«Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию», — подчеркнул он во время выступления в Госдуме.

Мишустин напомнил, что глава государства в своем послании озвучил ключевые приоритеты и программу социально-экономического развития, которую депутатскому корпусу предстоит реализовывать в сотрудничестве с Советом Федерации, Центробанком, руководителями регионов, институтами развития и общественными организациями.

Приоритетными направлениями в ближайшие годы, по словам Мишустина, должны стать укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение, развитие регионов и инфраструктуры.

Также и. о. главы правительства отметил, что за прошедшие четыре года кабмин смог повысить эффективность работы госаппарата и улучшить координацию ветвей власти на федеральном и на региональном уровнях.

Ранее в этот день в Кремле сообщили, что Мишустин перед рассмотрением своей кандидатуры на пост премьера страны встретился с Путиным. В разговоре президент отметил, что правительство страны в сложных условиях сделало немало. В связи с этим будет правильным, если Мишустин продолжит работу на посту премьера.

Правительство РФ сложило полномочия 7 мая. В Госдуме 10 мая проходит обсуждение кандидатуры Мишустина на пост премьера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

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