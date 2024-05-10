Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на экс-генконсульство в Лейпциге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бывшее генконсульство России в немецком Лейпциге.

«А. И. Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прежде сообщалось, что группа злоумышленников совершила нападение на бывшее генеральное консульство РФ в Лейпциге. Здание прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом Германией соответствующего разрешения.

Известно, что шесть человек проникли на принадлежащую России территорию, преодолев ограду с помощью лестниц. На балконе здания они развернули плакаты с текстами антироссийского содержания и заявили о намерении захватить недвижимость. За оградой их поддерживали около 20 единомышленников.

Находившиеся в здании административно-технические сотрудники изъяли у нападавших плакаты и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Финляндии.