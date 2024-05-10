Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на экс-генконсульство в Лейпциге

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Шесть человек проникли на принадлежащую России территорию и заявили о намерении захватить недвижимость.

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на экс-генконсульство в Лейпциге

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бывшее генконсульство России в немецком Лейпциге.

«А. И. Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прежде сообщалось, что группа злоумышленников совершила нападение на бывшее генеральное консульство РФ в Лейпциге. Здание прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом Германией соответствующего разрешения.

Известно, что шесть человек проникли на принадлежащую России территорию, преодолев ограду с помощью лестниц. На балконе здания они развернули плакаты с текстами антироссийского содержания и заявили о намерении захватить недвижимость. За оградой их поддерживали около 20 единомышленников.

Находившиеся в здании административно-технические сотрудники изъяли у нападавших плакаты и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителей. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Финляндии.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
91.82
0.70 98.95
0.64
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

22:51
«Одни неприятности»: почему Карл III отказался от встречи с принцем Гарри
22:32
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на экс-генконсульство в Лейпциге
22:13
Предложение объявить импичмент Байдену внесли в Конгресс
21:54
Новый «Властелин колец» о Голлуме выйдет на экраны в 2026-м
21:35
Байден поручил выделить Украине военную помощь на 400 миллионов долларов
21:30
Число жертв в результате падения автобуса в Мойку возросло до семи

Сейчас читают

Захарова обрушилась на власти Литвы после установки мусорки на месте мемориала ВОВ
Время заявить о себе: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 мая
Самый волшебный день в году: как 10 мая 2024-го привлечь удачу, финансы и любовь
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео