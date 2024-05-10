Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

Монумент залили краской красного цвета. Кто за это ответит?

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника советским солдатам в Финляндии, о чем сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин запросил в МИД РФ информацию об обстоятельствах произошедшего на кладбище в Малми-Кивикко на востоке Хельсинки.

«Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка», — заявили в ведомстве.

Памятник советским военнослужащим облили красной краской в День Победы — 9 Мая. Усилиями неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось оперативно устранить.

Ранее 5-tv.ru писал, как военные в ДНР приступили к восстановлению памятника воинам-участникам Великой Отечественной войны.