Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника военным в Финляндии

Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника советским солдатам в Финляндии, о чем сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин запросил в МИД РФ информацию об обстоятельствах произошедшего на кладбище в Малми-Кивикко на востоке Хельсинки.

«Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка», — заявили в ведомстве.

Памятник советским военнослужащим облили красной краской в День Победы — 9 Мая. Усилиями неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось оперативно устранить.

Ранее 5-tv.ru писал, как военные в ДНР приступили к восстановлению памятника воинам-участникам Великой Отечественной войны.

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Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

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