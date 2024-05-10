Три человека погибли в результате удара ВСУ по нефтебазе в ЛНР

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнем объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг», — написал политик в Telegram-канале.

На место сразу выехали пожарные, уточнил он. По последним данным, которые приводит министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, число жертв атаки ВСУ составляет три человека.

При этом пострадали семь жителей, среди которых есть ребенок. Их оперативно госпитализируют в местную больницу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области.