Черновик готов: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Welt am Sonntag: Евросоюз подготовил проект гарантий безопасности для Украины

Черновик готов: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация

Соглашение будет действовать до того момента, как Киев вступит в ЕС и НАТО.

Европейский союз согласовал проект по предоставлению Украине гарантий безопасности. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

Сейчас Брюссель обсуждает 11-страничное «черновое» соглашение с Киевом. Как стало известно, в тексте говорится, что прямое участие войск ЕС не предусмотрено в боевых действиях против России. Обсуждаемые гарантии безопасности, помимо военной поддержки, также касаются политической и экономической помощи Украине.

Предоставить документ Брюссель планирует в начале июля. Гарантии будут действовать до того момента, как Киев вступит в Евросоюз и НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.

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