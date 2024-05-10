В пакет войдут ракеты для Patriot, комплексы Stinger и БМП Bradley.
Фото: Zuma / ТАСС
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Президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как отмечает Politico, речь идет о ракетах для ЗРК Patriot, переносных комплексах Stinger, боевых машинах пехоты Bradley, противотанковых системах Javelin и прочем вооружении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе предварительно одобрили план спонсирования Украины до 2027 года.
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