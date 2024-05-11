Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 10 0

Дипломат уже возглавляла посольства страны в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.

Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала. Об этом сообщил ТАСС директор второго европейского департамента российского министерства иностранных дел Сергей Беляев.

«Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации. Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», — рассказал он.

Женщина уже работала на территории России над развитием отношений между странами в другой должности. Однако Беляев утверждает, что в этот раз ситуация сложится иначе. Он уверен, что Финляндия дала послу установку на разрушение всех связей с РФ.

До этого Марья Лиивала была послом Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Также последние три года дипломат занимала должность директора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Финляндии арестовали трех студентов из России по подозрению в обходе санкций.

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