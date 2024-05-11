В Усть-Ишимском районе Омской области произошел прорыв дамбы

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 34 0

Местных жителей оперативно эвакуировали из опасной зоны.

В Усть-Ишимском районе Омской области произошел прорыв дамбы

Фото: Telegram / МЧС Омской области / mchs_omsk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Земляную насыпь подмыло в Омской области в Усть-Ишимском районе, где введен режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко.

«В одном из населенных пунктов Усть-Ишимского района была подмыта специально созданная насыпь (дамба), которая сдерживала воду в реке», — сообщили в пресс-службе администрации.

Отмечается, что губернатор Омской области Виталий Хоценко лично приезжал на место и помогал в эвакуации людей.

«С деревни Ашеваны все началось. Они первые попали. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, но потом и школу затопило. Поэтому их перевезли в Усть-Ишим и часть, кто пожелал, везут в город. Не все согласились переселиться», — рассказал РБК депутат Госдумы от региона Андрей Алехин.

По состоянию на 11 мая, 14 населенных пунктов остаются в зоне подтопления. Как сообщили в МЧС по региону, это около 138 домов, 260 приусадебных участков и пяти участков автомобильных дорог. Местных жителей эвакуировали в срочном порядке. Из опасной зоны вывезено 339 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Печоре
13:52
ВС РФ освободили населенный пункт Керамик в ДНР
13:35
ВС РФ уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot
13:30
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка, где готовился автопробег
13:15
Участника из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента
13:10
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Сейчас читают

Жители Петербурга продолжают нести цветы к месту падения автобуса в реку
Путин заверил в возвращении мира на Донбасс
Гаубицы Д-30 уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео