В Усть-Ишимском районе Омской области произошел прорыв дамбы

Земляную насыпь подмыло в Омской области в Усть-Ишимском районе, где введен режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко.

«В одном из населенных пунктов Усть-Ишимского района была подмыта специально созданная насыпь (дамба), которая сдерживала воду в реке», — сообщили в пресс-службе администрации.

Отмечается, что губернатор Омской области Виталий Хоценко лично приезжал на место и помогал в эвакуации людей.

«С деревни Ашеваны все началось. Они первые попали. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, но потом и школу затопило. Поэтому их перевезли в Усть-Ишим и часть, кто пожелал, везут в город. Не все согласились переселиться», — рассказал РБК депутат Госдумы от региона Андрей Алехин.

По состоянию на 11 мая, 14 населенных пунктов остаются в зоне подтопления. Как сообщили в МЧС по региону, это около 138 домов, 260 приусадебных участков и пяти участков автомобильных дорог. Местных жителей эвакуировали в срочном порядке. Из опасной зоны вывезено 339 человек.

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