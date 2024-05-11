В Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда
Пламя распространилось на 200 «квадратов».
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rahman Hassani; Telegram / МЧС Ростовской области / mchs_rostov; 5-tv.ru
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На железнодорожной станции Куберле в Ростовской области загорелась цистерна грузового состава с топливом. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.
«В 01:42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на ж/д станции Куберле в поселке Красноармейский», — говорится в тексте сообщения.
Для ликвидации пожара были привлечены два лафетных ствола, пламя заливали пеной. Остальные вагоны с помощью маневрового поезда отогнали на безопасное расстояние.
Ликвидировать пожар, распространившийся на 200 «квадратов», удалось в 05:53 по московскому времени.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ростовской области, почти в 600 километрах от Сочи, произошел сход двух секций электровоза в составе грузового поезда.
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