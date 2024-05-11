Виктория Боня вновь усовершенствовала внешность: как теперь она выглядит

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 19 0

Виктория Боня после пластики усовершенствовала внешность

Виктория Боня вновь усовершенствовала внешность: как теперь она выглядит

Фото: Shootpix/ABACA / ТАСС

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Не так давно светская львица сделала себе пластику. Что на этот раз?

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня не перестает экспериментировать со своей внешностью — на этот раз знаменитость увеличила себе губы. Долгожданным результатом она поделилась со своими подписчиками, опубликовав фотографии до и после преображения на своей странице в социальной сети.

Виктория Боня похвасталась результатом перед подписчиками. Виктория Боня похвасталась результатом перед подписчиками. Instagram* / victoriabonya

Звезда «Дома-2» в прошлом году сделала пластику, после которой решила стремительно похудеть, а затем поменять оттенок волос, перекрасившись в более светлый цвет. Так, светская львица достаточно часто удивляет поклонников, пробуя новое.

В этот раз преобразить она решила губы. Боня отметила, что теперь они стали симметричными.

Многие указывают на то, что меняться так сильно и так часто блогеру вовсе не нужно — порой погоня за идеальным лицом может обернуться не самым лучшим результатом. Однако Боня все же не прочь поработать над собой еще немного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктории Боне предложили интим за 50 миллионов рублей.

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