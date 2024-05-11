Более 300 человек погибли в результате наводнения в Афганистане

Больше 300 человек стали жертвами наводнения на севере Афганистана. Об этом сообщила Международная организация по миграциям при ООН.

«На Афганистан обрушились внезапные наводнения, в результате которых в Баглане погибло более 300 человек и было разрушено более 1000 домов», — говорится в сообщении организации в соцсети Х (экс-Twitter).

По информации France 24, только в районе Баглани-Джадид было повреждено или разрушено до 1,5 тысячи домов и погибли свыше 100 человек.

Наводнение в Афганистане началось 10 мая после сильных дождей. Из-за сухой зимы почва в северной части страны оказалась неспособной впитать большое количество влаги.

Сейчас на пострадавшем от стихии северо-востоке страны продолжаются поисково-спасательные работы. В то же время Всемирная продовольственная программа (WFP) раздает местным жителям витаминизированное печенье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом на территории Урала и Западной Сибири ожидается аномально жаркая погода, которая может привести к засухе и пожарам.