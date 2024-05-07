«Блокирующий антициклон»: засуха и пожары придут на смену наводнениям в России

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Климатолог Карнаухов: в регионах России повторится засуха десятилетней давности

«Блокирующий антициклон»: засуха и пожары придут на смену наводнениям в России

Фото: www.globallookpress.com / Денис Бочаров

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Паводки в регионах России Погода

В 2011 году подобная ситуация запомнилась жителям Урала аномальной жарой.

Летом на территории Урала и Западной Сибири ожидается аномальная погода, что может привести к засухе и пожарам, сообщил URA.RU специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

Климатолог предупреждает, что паводки в Западной Сибири и на Урале (Оренбург, Курган, Тюмень) — это одна из важнейших причин, из-за которой в этих же регионах ожидается засушливое лето. Подобное уже было в той местности в 2010 и 2011 годах соответственно — тогда несколько месяцев не было дождей, а температура превышала норму на более чем десять градусов.

«В 2011 году подобный блокирующий антициклон был на Урале. Этот год запомнился аномальной жарой и пожарами», — напоминает климатолог Алексей Карнаухов.

Специалист по природным катастрофам связывает это с тем, что в регионах выше зимой было большое количество осадков, а потом весь снег очень быстро растаял. В итоге вода не впитывалась постепенно в почву, а в конечном счете просто стекла в виде ручьев в реки и моря. Теперь же растениям будет сложно что-то испарить в атмосферу, так как влаги почти не будет — это приведет к уменьшению осадков и облаков. Эксперт призывает подготовиться к возможным пожарам в Западной Сибири и Уральском регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о рекордном паводке в Тюменской области, тогда вода лишь за одни сутки поднималась на полметра. В конце апреля из зоны возможного подтопления спасатели эвакуировали несколько тысяч человек, а сами жители могли передвигаться по улицам лишь на лодках.

Тема:
Паводки в регионах России
5 мая
«Вода стала прибывать»: в Тюменской области спасли от гибели табун лошадей
28 апр
Рано расслабляться: в каких регионах России ожидаются новые паводки
27 апр
Нет спекулянтам! Бизнес предостерегли от повышения цен на стройматериалы
27 апр
«Реальная опасность»: в тюменском селе Абатское объявлена экстренная эвакуация
26 апр
«Тревожные чемоданчики собраны у всех»: уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку
26 апр
Ситуация с паводками в регионах России. Что важно знать
25 апр
Рекордный паводок: как Тюменская область справляется с половодьем
24 апр
Путин провел совещание по теме ликвидации последствий паводков. Главное
24 апр
«Что так мало-то?» — Путин о выплатах пострадавшим от паводков в регионах России
24 апр
Путин: система публичной власти России должна работать слаженно и четко
+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Путин приехал в Кремль на церемонию инаугурации на новом Aurus
12:17
Путин выступает с первой речью после вступления в должность президента РФ
12:16
«Мы вернули себе себя»: певец Майданов отметил особые заслуги Путина на посту президента
12:14
Ребятам о зверятах: как правильно вести себя с детенышами диких животных
12:05
Владимир Путин официально вступил в должность президента России
12:00
«Вторично» — Песков об игнорировании Западом приглашений на инаугурацию Путина

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
«Спрос не упал»: какой гонорар просит Владимир Пресняков-младший за корпоратив
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео