«Блокирующий антициклон»: засуха и пожары придут на смену наводнениям в России

В 2011 году подобная ситуация запомнилась жителям Урала аномальной жарой.

Летом на территории Урала и Западной Сибири ожидается аномальная погода, что может привести к засухе и пожарам, сообщил URA.RU специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

Климатолог предупреждает, что паводки в Западной Сибири и на Урале (Оренбург, Курган, Тюмень) — это одна из важнейших причин, из-за которой в этих же регионах ожидается засушливое лето. Подобное уже было в той местности в 2010 и 2011 годах соответственно — тогда несколько месяцев не было дождей, а температура превышала норму на более чем десять градусов.

«В 2011 году подобный блокирующий антициклон был на Урале. Этот год запомнился аномальной жарой и пожарами», — напоминает климатолог Алексей Карнаухов.

Специалист по природным катастрофам связывает это с тем, что в регионах выше зимой было большое количество осадков, а потом весь снег очень быстро растаял. В итоге вода не впитывалась постепенно в почву, а в конечном счете просто стекла в виде ручьев в реки и моря. Теперь же растениям будет сложно что-то испарить в атмосферу, так как влаги почти не будет — это приведет к уменьшению осадков и облаков. Эксперт призывает подготовиться к возможным пожарам в Западной Сибири и Уральском регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о рекордном паводке в Тюменской области, тогда вода лишь за одни сутки поднималась на полметра. В конце апреля из зоны возможного подтопления спасатели эвакуировали несколько тысяч человек, а сами жители могли передвигаться по улицам лишь на лодках.