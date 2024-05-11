Какие пророчества Распутина сбываются прямо сейчас

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 98 0

О чем в свое время предупреждал старец?

Какие пророчества Распутина сбываются прямо сейчас

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Считается, что «святой старец» Григорий Распутин при жизни обладал провидческим даром. И некоторые его предсказания сбываются в наше время, сообщает «ФедералПресс».

Например, Распутин предвидел трагическую участь последних представителей династии Романовых. Все, что рассказал старец по этому поводу, в точности сбылось.

В период царствования семьи он писал царю Николаю II, что если убийцей станет человек из обычного народа, то монархии ничего не грозит — она пошатнется, но не падет. Однако если им окажется дворянин, то семью царя ждет смерть в течение двух лет, а империя перестанет существовать.

Старец также предсказывал, что три раза периодами по 25 лет на Земле будут появляться «черные разбойники», которые будут прислуживать антихристу.

На данный момент сбываются также слова старца о том, что на планете участятся природные катаклизмы. Он отмечал, что в разных странах будут регулярно происходить землетрясения и другие стихийные явления, неподвластные человеку.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.82
0.70 98.95
0.64
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

21:49
IIHF запретила ЦСКА осуществлять международные трансферы в течение двух лет
21:44
Женщина погибла при ударах ВСУ по Белгороду
21:36
Какие пророчества Распутина сбываются прямо сейчас
21:17
Польшу пригласили поучаствовать в приватизации промышленных объектов Украины
20:58
Расходный материал: иностранные наемники жалуются на отношение командования ВСУ
20:40
В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

Сейчас читают

Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по ресторану в Донецке
Фото военкора «Известий» Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде
Курбан Омаров сыграл свадьбу со своей молодой возлюбленной
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео