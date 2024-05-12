Протесты возле завода Teslа в Германии вылились в стычки с полицией

Полиция Германии применила слезоточивый газ против климатических активистов, которые протестуют против расширения завода Tesla рядом с Берлином. Демонстранты уже попытались прорваться через оцепление возле предприятия.

«На акции противников расширения завода Tesla недалеко от Берлина дошло до стычек с полицией. Протестующие оттеснили полицейских, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ», — рассказала корреспондент Маргарита Костив.

Кадры демонстрируют стычки активистов с полицией. Позже протестующие прошли маршем по дороге возле завода с плакатами в руках.

Они кричали «Остановите Tesla!», а также играли на различных музыкальных инструментах. Группа активистов протестует против расширения завода Tesla, для чего требуется вырубить около половины леса в немецкой общине Грюнхайде. Накануне они пытались захватить предприятие штурмом, но их атаку отбили сотрудники службы безопасности.

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