Тысячи фермеров вновь вышли на акцию протеста в Варшаве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 18 0

Чем недовольны митингующие?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka; 5-tv.ru

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Тысячи польских фермеров приняли участие в масштабной акции протеста из-за несогласия с политикой властей страны и «зеленого курса» Евросоюза. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Издание Polsat News также сообщает, что собравшиеся в Варшаве протестующие начали свой путь от Замковой площади. Они планируют пойти по разным улицам города.

Митингующие выразили свое несогласие с экологическими планами Европейского союза, связанными с введением «зеленого курса». Они считают, что это может негативно отразиться на аграриях и жителях Польши. Фермеры заполнили несколько улиц, многие из них держат флаги и плакаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция и Польша выступили за ограничение ввоза зерна с Украины. Париж и Варшава заявили, что это дестабилизирует рынки и еще больше настраивает европейцев против Киева. Особенно — фермеров. Польша также предложила ЕС отменить торговые преференции, которые Украина получила после начала СВО.

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