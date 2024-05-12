Новая операция «Валькирия»? Кто хочет убить Зеленского на самом деле

Запад обеспокоен угрозой поражения Украины — наша Служба внешней разведки получает вполне определенные сигналы от своих источников. Главную угрозу киевскому режиму, по данным СВР, западные спонсоры видят собственно в украинском народе.

Электорат может в одночасье смести западную марионетку, потому на всякий случай ему уже готовят замену. Наша разведка доподлинно знает об установлении контактов и переговорах на эту тему с пятью украинскими политиками — экс-президентом Порошенко, экс-спикером Верховной Рады Разумковым, экс-главкомом ВСУ Залужным и двумя действующими лицами.

Это мэр Киева Кличко и руководитель офиса Зеленского Ермак. Будущее самого Зеленского туманно.

На этой неделе в СБУ заявили, что сорвали очередное покушение на него. Готовила его якобы российская разведка через завербованного десять лет назад агента из числа сотрудников Госохраны.

Но как-то все странно: надо было взять Зеленского в заложники и потом ликвидировать. Зачем брать в заложники, чтобы потребовать что-то, но что?

Нет ответов. Ну и смущает дата «разоблачения» горе-киллеров — 7 мая, в день вступления в должность Владимира Путина. И понятно, что так Киев «перебивал» информационную повестку.

Зеленский и сам старается, придумывает перлы — он даже записал господа Бога в ряды ВСУ, но это не поможет. Так, 20 мая закончится легальный срок полномочий его как президента и кем он будет после этого, в каком статусе — загадка.

Так что подготовка покушения может и была, вот только не в Москве надо искать заказчиков, а поближе. В 1944-м, когда был очевиден крах нацистского режима, в среде генералов Вермахта созрел заговор.

План «Валькирия» заключался в том, чтобы взорвать Гитлера и выйти на мирные переговоры без капитуляции. Покушение провалилось, Гитлер остался жив, через девять месяцев Берлин пал, нацисты капитулировали. Объективные исторические процессы всегда завершаются так, как они должны завершиться, вопрос во времени.