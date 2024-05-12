Представляющий Швейцарию певец Nemo с песней «The code» победил на «Евровидении — 2024», набрав 591 балл. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Второй место занял хорват Марко Пуриши (547), тройку замкнул дуэт с Украины. Сразу после получения трофея Nemo случайно разбил трофей об сцену.

До этого Швейцария выигрывала на «Евровидении» лишь дважды. Это произошло в 1956 году (представляла Лиз Ассиа), а затем — в 1988-м (представляла Селин Дион).

Ранее 5-tv.ru писал, что за несколько часов до этого был дисквалифицирован представитель Нидерландов Йост Кляйн. Он являлся одним из главных фаворитов «Евровидения».

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) причиной назвали «неподобающее поведение» исполнителя, не став раскрывать дополнительные подробности. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса.