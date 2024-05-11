Финал «Евровидения — 2024» начался в Швеции

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 650 0

Главным претендентом на победу букмекеры называют Хорватию.

Финал «Евровидения — 2024» начался в Швеции

Фото: Reuters / Leonhard Foeger

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Финал «Евровидения» начался в шведском Мальме в 22:00 по московскому времени в субботу, 11 мая. За несколько часов до этого был дисквалифицирован представитель Нидерландов Йост Кляйн.

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) причиной назвали «неподобающее поведение» исполнителя, не став раскрывать дополнительные подробности. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса.

Однако главные споры на «Евровидении» развернулись вокруг участия Израиля. Так, ЕВС отказался исключать еврейское государство из конкурса за военные действия в секторе Газа.

Однако в дни проведения конкурса участникам запретили демонстрировать антивоенные лозунги и символы солидарности с палестинцами. В ответ некоторые исполнители не стали выходить на сцену во время представления участников на репетиции финального шоу 11 мая.

А Bambie Thug из Ирландии отказалась репетировать на сцене и свое финальное выступление. Перед трансляцией финала в прямом эфире союз вел интенсивные переговоры со многими национальными телекомпаниями.

Под особым давлением и представительница Израиля Эден Голан. Из соображений безопасности она и члены делегации покидают гостиницу только для репетиций и выступлений.

Из зала в ходе ее номера был отчетливо слышен свист. Несмотря на это, после второго полуфинала она поднялась на второе место в рейтингах букмекеров.

По прогнозам, главным претендентом на победу является хорват Baby Lasagna. В первую десятку могут войти исполнители из Швейцарии, Франции, а также Ирландии.

После дисквалификации Нидерландов в финале выступят представители 25 стран. Россия и Белоруссия были отстранены от участия в «Евровидении» из-за «нарушений правил конкурса».

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