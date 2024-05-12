Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Илон Маск сравнил работу американской ФРС с игрой «Монополия»

Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Деятельность ФРС похожа на правила известной «настолки», согласно которым банк никогда не становится банкротом.

Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США. На своей странице в соцсети X он опубликовал фотографию правил настольной игры «Монополия», сравнив их с деятельностью ФРС.

На изображении объясняется, что происходит в том случае, если банк остается без денег. По мнению некоторых игроков, при таком раскладе он становится банкротом. Однако «банк никогда не становится банкротом».

Для продолжения игры правила советуют, например, в блокноте вести учет банковских операций каждого игрока, пока не появится достаточно денег. Вместе с тем банкир может выпустить «новые» купюры на листках бумаги.

«Вот как работает Федеральный резерв», — прокомментировал Маск правила игры.

Буквально на днях президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. Так, в пакет войдут ракеты для Patriot, комплексы Stinger и БМП Bradley.

Запад помогает Украине с начала российской спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Вашингтон, Киев и их союзники решили, что миротворческая миссия Москвы является вторжением и стали спонсировать Незалежную деньгами и вооружением, продолжая тем самым конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск высказался о крахе переговоров России и Украины в 2022 году.

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