Первый в мире мужчина с почкой свиньи умер спустя два месяца после ее пересадки

Американец, которому впервые в истории человечества пересадили генно-модифицированную почку свиньи, скончался, не прожив и двух месяцев после операции. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на Массачусетскую больницу общего профиля, где проходила трансплантация.

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his… pic.twitter.com/I1dFqHZEmr — MassGeneral News (@MassGeneralNews) May 11, 2024

«Команда трансплантологов глубоко опечалена внезапной кончиной Рика Слеймана. У нас нет никаких указаний на то, что это стало результатом его недавней трансплантации», — заявили в больнице.

Рик Слейман, которому было 62 года, получил почку 16 марта, а 11 мая скончался. В медучреждении отметили, что признаков, указывающих на смерть пациента вследствие операции, нет. В 2018 году ему уже пересаживали человеческую почку, но спустя пять лет она начала «сбоить».

Пациент согласился на экспериментальную операцию из-за того, что иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять или шесть лет, и он мог просто не дожить до этого. Увы, закончилось все печально.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что волжские трансплантологии пересадили женщине ее собственную почку.