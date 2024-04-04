В США впервые пересадили человеку почку свиньи: как себя чувствует пациент

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

NYT: первого пациента с трансплантированной свиной почкой выписали из больницы

В США впервые пересадили человеку почку свиньи: как себя чувствует пациент

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американец согласился на экспериментальную операцию из-за боязни не дожить до момента, когда ему найдут донорскую почку. Что о нем известно?

Впервые в истории человеку пересадили генно-модифицированную почку свиньи. Им оказался 62-летний американец. Операция прошла успешна, пациента уже выписали из больницы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на врачей Массачусетской больницы общего профиля.

Звучит безумно, но это правда. Пациент находится в стабильном состоянии, он пришел в норму после операции спустя всего две недели. Признаки отторжения органа пока отсутствуют, но врачи пристально будут наблюдать за американцем. Ведь предыдущие два пациента, которым пересаживали генно-модифицированные сердца свиней, умерли через несколько месяцев после операции.

Пациент согласился на экспериментальную операцию из-за того, что иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять или шесть лет, и он мог просто не дожить до этого.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врачи сохранили жизнь новорожденному с недоразвитыми почками.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.31
-0.22 100.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение в живот
23:13
Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком
23:01
В США впервые пересадили человеку почку свиньи: как себя чувствует пациент
22:50
«Неосновательно обогатилась»: Мамаев хочет отсудить 10 миллионов рублей у бывшей жены
22:40
Наличка или перевод: как платить в странах, где не работают карты «Мир»
22:34
Накрыли огнем: ВС РФ разгромили боевиков ВСУ, пытавшихся вернуть позиции под Артемовском

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Суд не стал арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок