Лишиться прав из-за одной таблетки: какие лекарства нельзя принимать водителям

В списке не рекомендованных Минздравом препаратов свыше 70 наименований.

Корвалол, валокордин, афобазол, аспирин, борная кислота и еще несколько десятков лекарственных препаратов нельзя употреблять водителям перед тем, как сесть за руль. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он опубликовал в своем Telegram-канале список запрещенных при вождении автомобиля лекарств, который насчитывает 71 наименование.

«По запросу Минздрав прислал перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. Ознакомьтесь, скачайте, положите в „бардачок“, друзья и коллеги. Пригодится», — написал Нилов.

По словам депутата, водителям стоит ознакомиться со списком, «чтобы случайно, из-за одной-единственной безобидной таблетки, не лишиться права управления транспортным средством».

В апреле в России утвердили новый стандарт лечения ОРВИ, согласно которому из списка необходимых лекарств исключили антибиотики и добавили противовирусные препараты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начинающим водителям в России предложили запретить управлять мощными машинами.