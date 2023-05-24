В России предложили запретить начинающим водителям управлять мощными машинами

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С такой просьбой в МВД обратились представители Национального автомобильного союза.

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Начинающим водителям хотят запретить управлять мощными машинами. С такой просьбой в МВД обратились представители Национального автомобильного союза.

По их мнению, как выяснили «Известия», в ПДД должно быть прописано — выпускникам автошкол нельзя садится за руль авто, у которых мощность двигателя выше 150 лошадиных сил.

И запрет должен действовать три года. Нарушение в таком случае будет приравниваться к езде без прав и наказываться штрафом до 15 тысяч рублей. Добавлю, по статистике — треть всех аварий на дорогах происходит по вине неопытных водителей.

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