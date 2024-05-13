На Крымском мосту временно перекрыто движение

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 277 0

Причина приостановки магистрали пока не разглашается, но это второй раз за ночь.

На Крымском мосту временно перекрыто движение

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Движение автотранспорта на Крымском мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте.

Тех, кто остался на мосту или задержался в зоне досмотра, попросили следовать указаниям.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причина приостановки не раскрывается.

Магистраль перекрывали несколько часов назад, однако движение было возобновлено. Теперь сообщение о приостановке поступило вновь.

На Крымском мосту был совершен теракт 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

Второй раз киевский режим устроил теракт на мосту в ночь на 17 июля 2023 года. Два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия предупредила о последствиях новой атаки на Крымский мост.

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