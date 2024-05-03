«Сокрушительный удар»: Россия предупредила о последствиях новой атаки на Крымский мост

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 386 0

Захарова: любая агрессия против Крымского моста получит удар возмездия

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Дипломат адресовала свое послание властям США, Великобритании и представителям Евросоюза.

Новые агрессивные действия против Крымского моста получат «сокрушительный удар возмездия» от России. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат адресовала свое послание властям США, Великобритании и представителям Евросоюза.

«Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала Захарова.

Теракты на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

Второй раз киевский режим устроил теракт на мосту в ночь на 17 июля 2023 года. Тогда два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате удара погибла супружеская пара из Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СМИ узнали новые детали теракта на Крымском мосту в 2022 году.

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