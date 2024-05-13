Технический сбой привел к приостановке торгов на «СПБ Бирже»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Специалисты выясняют точные причины случившегося.

Технический сбой привел к приостановке торгов на «СПБ Бирже»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Торги ценными бумагами были приостановлены на «СПБ Бирже». Причиной стал технический сбой, говорится в официальном сообщении площадки.

Уточняется, что возможность торговли пропала на бирже в районе 12:05 по московскому времени. В «СПБ Бирже» устанавливают причины случившегося, но причиной уже назван технический сбой. О времени возобновления торгов ценными бумагами представители площадки сообщат дополнительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, многие страны уже потеряли интерес к использованию доллара и евро. Особенно актуальность американской и европейской валют упала после разговоров о том, что у России могут конфисковать золотовалютные резервы и активы, которые находятся на Западе, указал он.

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