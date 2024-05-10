Лукашенко заявил о ненужности доллара и евро

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Актуальность американской валюты сильно снизилась, считает он.

Лукашенко заявил о ненужности доллара и евро

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

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Многие страны уже потеряли интерес к использованию доллара и евро. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с журналистами в Минске.

Глава государства отметил, что тенденция отказываться от доллара и евро прослеживается не только в России и Белоруссии, но и во всем мире.

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — отметил Лукашенко.

Особенно актуальность американской и европейской валют упала после разговоров о том, что у России могут конфисковать золотовалютные резервы и активы, которые находятся на Западе, указал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что послы 27 стран Евросоюза согласовали решение по использованию доходов от замороженных активов России в качестве помощи Украине.

По информации СМИ, европейские послы пришли к решению, как использовать доходы с реинвестирования российских активов. Далее его должен утвердить Совет Евросоюза.

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