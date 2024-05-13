В Госдуме утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров России
По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
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В Госдуме на пленарном заседании рассмотрели предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров. Все десять претендентов находились в здании на Охотном ряду. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.
Сегодня там работал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
Депутаты, рассмотрев кандидатуры, приняли решение утвердить на должность первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова. Кроме того, зампредами стали:
- Татьяна Голикова. Будет отвечать за социальный блок и деятельность Федерального агентства по делам национальностей;
- Дмитрий Григоренко. Займется финансовой и контрольно-надзорной сферами, а также возьмет на себя руководство аппаратом правительства;
- Александр Новак. В его работу войдет топливно-энергетический комплекс и экономический блок;
- Алексей Оверчук. Будет отвечать за международные вопросы;
- Дмитрий Патрушев. Займется вопросами сельского хозяйства и экологии;
- Виталий Савельев. Будет курировать вопросы транспортной отрасли;
- Юрий Трутнев. Станет полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО);
- Марат Хуснуллин. В его работу войдут вопросы строительства и регионального развития;
- Дмитрий Чернышенко. Займется сферами туризма, IT, связи, спорта, культуры и СМИ.
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