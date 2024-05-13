В Госдуме утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров России

В Госдуме на пленарном заседании рассмотрели предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров. Все десять претендентов находились в здании на Охотном ряду. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.

Сегодня там работал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Депутаты, рассмотрев кандидатуры, приняли решение утвердить на должность первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова. Кроме того, зампредами стали: