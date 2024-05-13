Боевики ВСУ ударили по промзоне Краснодона в ЛНР: погибли три человека

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

Три человека погибли и четыре пострадали при ударе ВСУ по Краснодону в ЛНР

Боевики ВСУ ударили по промзоне Краснодона в ЛНР: погибли три человека

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

После атаки там возник сильный пожар.

Три человека погибли и четыре пострадали при ударе боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промзоне города Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

После атаки боевиков на территории возник сильный пожар. С огнем уже борются сотрудники МЧС, они подошли к нему вплотную, добавил Пасечник. Началась эвакуация и работников предприятий, расположенных рядом.

Кроме того, часть ракеты, выпущенной со стороны Украины, упала на территории детской площадки в парке города. В тот момент людей там не было.

Тем временем в Краснодоне уже прошло заседание штаба территориальной обороны, было принято решение перевести образовательные организации на дистанционный режим работы.

Пасечник добавил, что виновные будут наказаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики в ночь на 13 мая атаковали четыре российских региона с применением беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow.

Тема:
Спецоперация
13 мая
На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ
13 мая
Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
13 мая
«Есть над чем работать»: Белоусов о вопросах соцобеспечения участников СВО
13 мая
«Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»
13 мая
Пятерых агентов СБУ осудили на сроки от 11 до 16 лет за шпионаж
13 мая
«Задыхались»: жители Семеновки рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ
13 мая
В Нижегородской области задержан экс-сотрудник «Яндекса» по делу о госизмене
13 мая
Астраханский депутат Харитонов заявил о подрыве его авто в зоне спецоперации
13 мая
Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом
13 мая
Российские Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Отец Салтанат Нукеновой впервые высказался о громком убийстве своей дочери
14:53
«Переговоры прерваны»: почему Польша отказалась от диалога с Украиной
14:48
«Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой
14:33
Радоница —2024: что можно и нельзя делать 14 мая
14:28
В России увеличат страховое возмещение по ОСАГО до 200 тысяч рублей
14:26
Кадровые перестановки в правительстве России: последняя информация

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
«Отчаяние и истерия»: американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео