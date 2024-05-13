Боевики ВСУ ударили по промзоне Краснодона в ЛНР: погибли три человека
Три человека погибли и четыре пострадали при ударе ВСУ по Краснодону в ЛНР
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
После атаки там возник сильный пожар.
Три человека погибли и четыре пострадали при ударе боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промзоне города Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
После атаки боевиков на территории возник сильный пожар. С огнем уже борются сотрудники МЧС, они подошли к нему вплотную, добавил Пасечник. Началась эвакуация и работников предприятий, расположенных рядом.
Кроме того, часть ракеты, выпущенной со стороны Украины, упала на территории детской площадки в парке города. В тот момент людей там не было.
Тем временем в Краснодоне уже прошло заседание штаба территориальной обороны, было принято решение перевести образовательные организации на дистанционный режим работы.
Пасечник добавил, что виновные будут наказаны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики в ночь на 13 мая атаковали четыре российских региона с применением беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow.
- 13 мая
- На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ
- 13 мая
- Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
- 13 мая
- «Есть над чем работать»: Белоусов о вопросах соцобеспечения участников СВО
- 13 мая
- «Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»
- 13 мая
- Пятерых агентов СБУ осудили на сроки от 11 до 16 лет за шпионаж
- 13 мая
- «Задыхались»: жители Семеновки рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ
- 13 мая
- В Нижегородской области задержан экс-сотрудник «Яндекса» по делу о госизмене
- 13 мая
- Астраханский депутат Харитонов заявил о подрыве его авто в зоне спецоперации
- 13 мая
- Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом
- 13 мая
- Российские Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
36%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?