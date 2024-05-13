Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом

МО: силы ПВО уничтожили четыре ракеты Storm Shadow над Крымом
Фото: © РИА Новости
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Российские войска пресекли очередные попытки боевиков киевского режима атаковать объекты на территории РФ.
Украинские боевики в ночь на 13 мая атаковали четыре российских региона с применением беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.
Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 снарядов РСЗО «Ольха» и еще столько же дронов над Белгородской областью. Восемь украинских БПЛА сбиты над Курской областью.
Также ПВО уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семи беспилотников над Крымом, еще четыре дрона перехватили над Липецкой область.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода. По данным Минобороны РФ, обстрел города велся из РСЗО Vampire и «Ольха».
До этого днем Белгород подвергся массированной атаке ВСУ, в результате которой подъезд одного из жилых домов обрушился после удара из комплекса «Точка-У». По последним данным, число жертв теракта выросло до 15, пострадавших уже больше 30 человек. На месте обрушения многоэтажки, в которой рухнул подъезд после прилета снаряда ВСУ, продолжается разбор завалов.
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