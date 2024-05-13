Суд в Москве признал незаконными объявления о вакансиях «только для славян»

Солнцевский суд Москвы признал незаконным распространение объявлений о работе с пометкой «только для славян». Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Солнцевский районный суд города Москвы признал объявления о вакансиях, размещенных в сети Интернет в свободном доступе и требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности, запрещенными к распространению», — говорится в сообщении.

Установлено, что такие объявления являются незаконными, нарушают интересы государства и общества, а также противоречат основам правопорядка. Действия лиц, которые разместили такую информацию, являются противоправными и уголовно наказуемыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что число вакансий для инвалидов в России выросло на 45%. Чаще всего их берут на должности операторов колл-центров, курьеров, менеджеров по продажам, водителей и учителей. Однако эксперты отмечают, что работодатели охотнее берут лишь кандидатов с легкими нарушениями здоровья.