Госдума впервые в истории утвердила вице-премьеров: как это было

Госдума утвердила в должности новых вице-премьеров — их десять. Все кандидатуры на рассмотрение в нижнюю палату парламента внес Михаил Мишустин. Программу каждого претендента депутаты сначала подробно обсудили на профильных комитетах, а потом уже на пленарном заседании.

Такая процедура происходит впервые в новейшей истории, она теперь прописана в Конституции. Кто займет ключевые посты в правительстве, знает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В зал заседаний кандидаты в вице-премьеры заходили уверенно. Даже улыбались. Как будто знали, что всех утвердят. Депутаты, вероятно, тоже это понимали, но радовались по другой причине — для них сегодняшний день вдвойне особенный.

Вся процедура утверждения кабинета министров — новая. Госдума получила такие полномочия после внесения поправок в Конституцию четыре года назад. Но уже есть четкий регламент — три минуты на представление кандидата, десять — на его доклад, потом вопросы — тоже со строгим ограничением по времени.

Все, чтобы уложиться в график: за семь часов нужно было рассмотреть все кандидатуры. Вице-премьеров, как и раньше, десять, но изменились лица и распределение обязанностей. Пожалуй, главное — Денис Мантуров, курирующий промышленность, становится первым заместителем премьера.

«Как решить проблему кадрового дефицита?» — спросил Золотницкий.

«За счет программ профессионалитета передовых инженерных школ, за счет работы в партнерстве с индустриальными партнерами и вузами для того, чтобы обеспечить те запросы, которые есть у предприятий обрабатывающей промышленности», — ответил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

Отдельно Мантуров остановился на развитии оборонно-промышленного комплекса. Он стал одним из самых мощных в мире, а значит, может служить драйвером роста всей экономики. Задач перед ОПК много.

«Это не только безусловное выполнение гособоронзаказа, это не только экспансия на внешние рынки с военно-техническими услугами, но это и готовность те мощности оборонно-промышленного комплекса, которые сейчас очень активно расширяются и будут расширяться, использовать не только для выпуска современной техники, но и для выпуска гражданской, высокотехничной продукции», — отметил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Как раз о такой продукции говорили с новым вице-премьером по транспорту. Виталий Савельев в отрасли давно, понимает ее проблемы и особенно те вызовы, с которыми столкнулась гражданская авиация. Западные санкции должны были пригвоздить наши самолеты к земле — не получилось. Но депутатов волнует вопрос безопасности.

«Безопасность гарантирована. Мы за последние 17 лет имели наименьшее количество авиапроисшествий. Что касаемо запчастей, то мы все парки обеспечили. За этим следит Росавиация, проводятся проверки. В год проводится более 3000 проверок», — заявил и. о. министра транспорта РФ Виталий Савельев.

Еще один новый заместитель председателя правительства — Дмитрий Патрушев. Теперь бывший глава Минсельхоза будет курировать экологию и уже знакомую ему аграрную отрасль, которая при нем ставила рекорды — одного зерна в год собирают более ста миллионов тонн. Но в планах — еще больше.

«Ключевыми задачами АПК остаются сохранение стабильного производства, рост его эффективности, доходности аграриев, а также повышение импортонезависимости. В целом, к 2030 году объемы производства продукции АПК должны увеличиться на четверть, а поставки продукции за рубеж — в полтора раза», — перечислил Патрушев.

Своим утверждением депутаты предоставляют мандат доверия не только новым, но и старым вице-премьерам. Продолжать то, что начали. Марат Хуснуллин остается главным по строительству, Юрий Трутнев — по Дальнему Востоку, Алексей Оверчук продолжит выстраивать связи с ближним зарубежьем.

Кому-то полномочий добавили: Александр Новак теперь отвечает за всю экономику, Дмитрий Чернышенко — за молодежную политику, Дмитрий Григоренко будет развивать IT-сферу. А Татьяна Голикова получила под свой надзор Федеральное агентство по делам национальностей. Ей предстоит курировать все аспекты демографии.

«В 2025–2030 годах направим дополнительно 75 миллиардов рублей на поддержку демографических программ в регионах, в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году ниже, чем в целом по РФ», — заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

После голосования все вице-премьеры официально утверждены в должности. Но работа Госдумы на этом не заканчивается: завтра депутаты будут рассматривать кандидатуры федеральных министров — их 21 человек.