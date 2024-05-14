Директор «Ленинки» заявил, что Россия остается самой читающей страной в мире

Россия сохраняет за собой звание самой читающей страны в мире. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» заявил директор Российской государственной библиотеки ("Ленинка") Вадим Дуда.

«На мой взгляд, Россия до сих пор самая читающая страна в мире. Недавно мы провели ежегодную просветительскую акцию „Библионочь“. „Ленинку“ посетили примерно восемь тысяч человек, а общий спрос был намного больше — здание просто не вместило всех желающих. Поэтому уверен, книга и чтение в нашей стране — это надолго», — сказал он.

Дуда обратил внимание на то, что примерно каждая десятая библиотека в мире находится в России. Всего в стране работают около 42 тысяч общедоступных библиотек, где трудятся 120-130 тысяч профессионалов библиотечного дела.

По оценке Дуды, интерес к чтению среди россиян сегодня в целом достаточно высок. Заметно выросла и посещаемость библиотек.

«Людям нужны хорошие книги. Сейчас они стали достаточно дорогими, поэтому библиотеки актуальны как никогда», — подчеркнул директор Ленинки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсеть «Вконтакте» запустила литературный проект с писателями, издательствами и библиотеками.