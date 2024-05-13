Александр Вучич примет жену Зеленского в Белграде

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Подробности мероприятия пока не уточнили.

Александр Вучич примет жену Зеленского в Белграде

Фото: ANDREJ CUKIC / ТАСС

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Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет в Белграде Елену Зеленскую — жену украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили в администрации Вучича.

«Президент Республики Сербия Александр Вучич примет первую даму Украины Елену Зеленскую в понедельник 13 мая 2024 года в здании Генерального секретариата», — отметили в сообщении.

Недавно Елена Зеленская отказалась от приглашения на выступление президента США Джо Байдена. Украинские СМИ писали, что жена лидера киевского режима не может посетить мероприятие из-за плотного графика, мол несколько событий «наложились» одно на другое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга принца Эдварда, младшего брата короля Карла III, герцогиня Софи Эдинбургская приехала с визитом на Украину. Елена Зеленская повеселилась вместе с ней в Киеве, они прогулялись по центру. Софи Эдинбургскую отвезли в Бучу, параллельно рассказывая про якобы «жертв российского насилия» и «насильно депортированных с Украины детей».

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