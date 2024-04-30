Повод не сочли траурным: Зеленкая повеселилась с герцогиней Эдинбургской в Киеве

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 84 0

Елена Зеленская повеселилась в Киеве с герцогиней Эдинбургской

Повод не сочли траурным: Зеленкая повеселилась с герцогиней Эдинбургской в Киеве

Фото: Reuters / Anatolii Stepanov

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Жена принца Эдварда облачилась в игривый наряд.

Жена принца Эдварда, младшего брата короля Карла III, герцогиня Софи Эдинбургская приехала с визитом в Украину. Елена Зеленская повеселилась вместе с ней в Киеве, они прогулялись по центру. Подробности рассказал KP.RU.

Софи Эдинбургскую отвезли в Бучу, параллельно ноя про якобы «жертвы российского насилия» и «насильно депортированных с Украины детей». Несмотря на, казалось бы, тяжелую ситуацию в Украине и официальный визит королевской особы по неблагоприятной теме, дамы весело провели время. Герцогиня расхаживала в задорном платье в цветочек.

Обе женщины, не переставая, улыбались. Конечно, в их жизни ведь ничего не поменялось, их не мобилизуют насильно на фронт, в отличие от обычных жителей страны, которые не желают погибать за глупость своего президента.

Примечательно, что «насильно вывезенные дети» оказались на родине. По всей видимости, никто их не увозил, кроме их собственных родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинская телеведущая раскрыла всю правду про Зеленского.

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