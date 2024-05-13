Находящийся на ремонте теплоход «Ломоносов» загорелся в Архангельске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 336 0

Судно пережило пожар не в первый раз.

Фото, видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура / sztproc; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Теплоход «Ломоносов», который находится на ремонте, загорелся в Архангельске. Об этом сайту 5-tv.ru сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара составила более 900 квадратных метров. Возгорание началось на верхней палубе судна. Сейчас же оно полностью объято огнем.

Главное управление МЧС России подтвердило, что на теплоходе произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.

Теплоход находится на ремонте на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота с осени 2022 года. Судно уже переживало пожар. Он произошел в мае 2023 года.

Борт построили в 1962 году, а в 2005 его полностью отреставрировали. Длина теплохода составляет 78 метров, его ширина — 14,5 метра, а высота — 12,5 метра. На нем могут разместиться до 60 пассажиров.

Ранее 5-tv.ru писал, что застрявшему в Москве круизному лайнеру «Сергей Дягилев» разрешили отплыть.

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Находящийся на ремонте теплоход «Ломоносов» загорелся в Архангельске

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