Застрявшему в Москве круизному лайнеру «Сергей Дягилев» разрешили отплыть

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 37 0

Отправление задержалось более чем на сутки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Застрявший на Речном вокзале в Москве теплоход «Сергей Дягилев» все же отправился в круиз. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

При этом проверочные мероприятия по факту инцидента не завершены. Большинство туристов дождались информации об отплытии — отказались от поездки лишь 11 человек.

Теплоход 24 апреля должен был открыть речную навигацию и отправиться по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва, на борту находилось более 200 пассажиров. Однако отправление задержалось более чем на сутки.

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