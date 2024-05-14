Жуткое время: как россияне переживают магнитные бури

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Две трети опрошенных россиян тяжело пережили магнитную бурю

Жуткое время: как россияне переживают магнитные бури

Фото: www.globallookpress.com / Julia Pfeifer, via www.imago-ima

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В период солнечных всплесков у многих обострились хронические заболевания, подскочило давление, появились головные боли.

Мощнейшая за последние два десятка лет магнитная буря более чем на 30% опрошенных изданием KP.RU россиянах отразилась негативно. У них обострились хронические заболевания, подскочило давление, появились головные боли.

Всего в опросе приняли участие чуть более восьми тысяч человек. Из них 33% рассказали, что ужасно себя чувствовали в момент природного явления. Самочувствие у некоторых было плохим настолько, что они не могли встать с кровати и все праздники пролежали дома.

«У меня мигрень была три дня, отвратительно себя чувствовала», — призналась одна из участниц опроса.

У 30% опрошенных появилось легкое недомогание, усталость, потеря сил. 24% респондентов пережили магнитную бурю без неприятных ощущений, а 12% и вовсе не знали об этом. 1% выбрали вариант «другое». Были и те, кто пожаловался — магнитные бури отразились не на самочувствии, а на эмоциональном состоянии и настрое. Другие и вовсе заявили, что не верят во влияние подобных явлений на здоровье.

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