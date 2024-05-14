Копия папы: адвокат рассказала порядок проведения ДНК-теста на отцовство

В каком случае суд может признать родство и без биологического анализа?

В силу разных жизненных обстоятельств мужчины иногда бывают заинтересованы в достоверном ответе на вопрос — являются ли они биологическими отцами детей, которых воспитывают или только собираются это делать. Адвокат Елена Финогенова рассказала, при каких обстоятельствах суд может признать родство мужчины и без анализа, а также как его проводят.

Эксперт объяснила, что мужчина априори признан отцом новорожденному ребенку, если он состоит в официальном браке с его матерью. При отсутствии штампа в паспорте паре достаточно вместе подать в ЗАГСе соответствующее заявление, рассказала адвокат в беседе с aif.ru.

Однако бывают случаи, когда пара не приходит к согласию об отцовстве. В таких ситуациях можно обратиться в суд для назначения медико-молекулярной экспертизы.

Адвокат перечислила поводами для данной процедуры: сомнения мужчины, его желание доказать отцовство при объективной невозможности получить подтверждения от матери ребенка (в случае ее смерти или признанной недееспососбности), отказ матери признать отцовство конкретного мужчины, а также его отрицание отцовства.

Экспертизу проводят в два этапа: сначала происходит взятие крови у отца, матери и ребенка, затем следует дальнейший анализ полученного биоматериала.

Для этого берется капиллярная кровь из пальца в небольшом объеме — от 0,3 до 0,5 мл. Используются одноразовые материалы, которые не наносят вреда здоровью участников исследования. Срок проведения такой экспертизы обычно составляет от одной до трех недель.

Адвокат Елена Финогенова также отметила, что при осознанном и необоснованном игнорировании экспертизы мужчиной суд может признать факт отцовства доказанным и без нее.

Ранее 5-tv.ru писал, что тест ДНК на отцовство надо проводить заранее.