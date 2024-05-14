Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания теплохода «Ломоносов» в Архангельске. Когда начался пожар, судно стояло на ремонте.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе „М. В. Ломоносов“, который находился на ремонте», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре отметили, что будут установлены все обстоятельства случившегося. Если же выявятся нарушения, то будут приняты необходимые меры реагирования.

Потушить пожар пока не удалось. Его площадь превысила 900 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 37 специалистов и десять единиц техники.

Теплоход «Ломоносов» построили в 1962 году, в 2005-м он был полностью отреставрирован. Его длина составляет 78 метров, его ширина — 14,5 метра, а высота — 12,5 метра. На нем могут разместиться до 60 пассажиров. Это не первое возгорание на судне. В мае прошлого года теплоход уже горел.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как тушат теплоход «Ломоносов».