Опасный грипп летучих мышей может поражать легкие человека

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Число распространителей вируса растет по всему миру.

Опасный грипп летучих мышей может поражать легкие человека

Фото: www.globallookpress.com / Robin Loznak

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Международная группа ученых выяснила, что вирус гриппа A (H9N2) может поразить легкие человека. Это удалось узнать благодаря экспериментам над мышами. Исследование опубликовали в издании Nature.

Вирус гриппа А (H9N2) впервые нашли у египетских летучих мышей в 2017 году, а в 2023-м у фруктовых летучих мышей в Южной Африке. Это свидетельствует о массовом распространении носителей вируса по Земле.

Из-за отсутствия информации ученые из США, Египта, ОАЭ и Китая решили приступить к исследованиям. Они выяснили, что этот вирус быстро заражает хорьков и индеек. Он передается животным и птицам воздушно-капельным и прямым контактным путем.

Ученым удалось узнать, что вирус может эффективно размножаться в легочных тканях мышей и людей. Из-за этого человек в зоне повышенного риска при контакте с H9N2.

Международная группа ученых заявила, что важно исследовать людей и животных, которые контактировали с летучими мышами в Африке. Это поможет определить пандемический потенциал вируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые штаммы COVID-19 распространяются по США.

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