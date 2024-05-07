Смертельно опасный FLiRT: новые штаммы COVID-19 распространяются по США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Новые штаммы COVID-19 FLiRT распространяются по США

Смертельно опасный FLiRT: новые штаммы COVID-19 распространяются по США

Фото: www.globallookpress.com / King Abdullah University Of Scie

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус до сих пор считают страшной угрозой.

Новая группа опасных штаммов COVID-19 FLiRT из семейства «омикрон» активно распространяется по США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Примерно четверть всех заражений приходится на FLiRT. Сейчас этот вид доминирующий.

«FLiRT также имеет некоторые тревожные особенности, такие как изменения в спайковом белке, который участвует в том, чтобы помочь SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему covid-19, закрепиться и, таким образом, вызвать заболевание у людей», — сообщается  в публикации.

Специалисты отмечают, что даже при снижении числа заболеваний коронавирус до сих пор остается опасной угрозой для общества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем AstraZeneca распространяла опасные вакцины от COVID-19. В том, что у лекарства есть побочные эффекты, признались сами производители во время Давосского форума, на котором обсуждалась «эпидемия X».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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