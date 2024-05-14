Задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 37 0

У университета нет претензий к успеваемости украинца. А вот к проблемам с дисциплиной — наоборот.

Задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ

Фото: Елков Олег / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Студента из Украины Сергея Гулько отчислили из МГУ с факультета фундаментальной медицины (ФФМ). Ранее молодой человек пытался в интернете собрать деньги для ВСУ и публиковал информацию националистического характера. За это его арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе факультета агентству РИА Новости.

«Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — написали в сообщении.

Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. При этом в пресс-службе уточнили, что в стенах университета он публично не демонстрировал свои политические взгляды.

Отчисленный студент учился на шестом курсе. Он родился в Одессе, а в Москве жил в общежитии на Ломоносовском проспекте.

Молодого человека арестовали 12 апреля по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что задержанному студенту МГУ нужно покинуть Россию в течение трех дней.

Тема:
Спецоперация
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