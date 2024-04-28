Задержанному студенту МГУ нужно покинуть Россию в течение трех дней

Украинец в социальных сетях размещал призывы и лозунги националистического характера.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский студент МГУ Сергей Гулько, арестованный ранее за неповиновение законным требованиям полиции и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости покинуть территории страны в течение трех дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — рассказал источник издания.
Изначально студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ был задержан за отказ показывать паспорт остановившим его сотрудникам полиции. Позже, в ходе проверки его аккаунтов в соцсетях правоохранители нашли пост с нацистской символикой, а также два поста с экстремистскими лозунгами в поддержку Украины, направленные на сбор помощи для ВСУ.
За неповиновение законным требованиям полиции Гулько получил десять суток ареста, за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики — 12 суток, а за каждый экстремистский лозунг — еще по 12.
Собеседник издания также сообщил о том, что учащийся МГУ часто говорил о желании покинуть Россию, так как жить ему здесь некомфортно.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что студента МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции.
- 29 апр
- «Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
- 28 апр
- «На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки
- 28 апр
- На Украине сообщили о взрыве в Киеве
- 28 апр
- На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
- 28 апр
- «Родиной не торгуем»: МИД исключил обмен активов России на территории
- 28 апр
- ВСУ спешно бегут из населенных пунктов у Авдеевки и Марьинки
- 28 апр
- Студента МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции
- 28 апр
- Войска РФ поразили склады с авиатехникой на украинских аэродромах
- 28 апр
- «Информация из первых рук»: Песков заявил о нарастающей панике в рядах ВСУ
- 28 апр
- «Ноги перемотаны скотчем»: в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей
Читайте также
62%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?