Крути педали: в Петербурге построят новые велодорожки
В Петербурге построят новые велодорожки
Фото, видео: Максим Стулов / ТАСС; 5-tv.ru
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Два маршрута появятся в Приморском и Красногвардейском районах до конца года.
Привлекать больше туристов стремятся и власти Санкт-Петербурга. В том числе для этого в Северной столице расширяют сеть велодорожек — две новые уже в этом году построят в Красногвардейском и Приморском районах. Их общая длина составит четыре километра.
Однако далеко не все велолюбители рады этому. Надежда Одинцова выяснила, почему.
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