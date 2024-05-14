В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай

Поездка запланирована уже на ближайшие дни. На маршруте — два города.

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Китай 16–17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, уточнив, что поездка состоится по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

«Владимир Путин 16–17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность», — говорится в сообщении.

На маршруте — два города. Ожидается, что Путин посетит Пекин и Харбин. Президент России примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Кроме того, в планах переговоры с Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», — уточнили в Кремле.

По итогам встречи лидеры России и КНР планируют подписать Совместное заявление и ряд других документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, визит Путина в Китай станет первой поездкой за рубеж на его новом сроке на посту главы государства. Ожидается, что после КНР российский лидер посетит Турцию, однако точные сроки еще не определены.