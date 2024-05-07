«Первый зарубежный визит»: куда у Путина запланирована поездка после инаугурации

Сегодня, 7 мая, состоялась церемония вступления в должность главы государства в Андреевском зале Кремлевского дворца.

Президент России Владимир Путин после инаугурации посетит Китай. Эта поездка станет первой на его новом сроке на посту главы государства. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что пока сроки визита Путина в Турцию не определены. Однако данная поездка состоится после посещения Китая.

«Я даже уверен, что это будет уже после Китая, потому что в Китай будет первый зарубежный визит президента», — сказал Ушаков.

Помощник Путина еще в ходе брифинга 6 мая заявлял, что о сроках визита в КНР будет объявлено совместно с китайской стороной в ближайшие дни. Эта поездка станет ответным шагом на первый официальный визит в Россию председателя Китая Си Цзиньпина в 2023 году после выборов главы страны.

Что же касается визита в Турцию, продолжил Ушаков, то он «на повестке дня», готовится, хотя конкретные даты пока не согласованы. При этом поездка является одним из внешнеполитических приоритетов.

«Мы буквально в ближайший период будем обсуждать возможные сроки реализации приглашений господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — добавил он.

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что инаугурацию Владимира Путина посетили иностранные гости. В частности, на торжественную церемонию в Москву приехали представители стран Азии, Латинской Америки и Африканских государств.