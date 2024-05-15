«Есть два типа» — почему родители любят одних детей больше других

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 10 0

Психолог Грязев: нарциссические родители делят детей на любимчиков и нелюбимых

«Есть два типа» — почему родители любят одних детей больше других

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

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Психолог указал, что объективность тут далеко не на первом месте.

Клинический психолог Юрий Грязев разобрал, почему родители любят своих детей не одинаково, о чем психоаналитик рассказал в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт привел два типа родителей — нарциссические и обычные. У первых в «любимчиках» оказывается тот ребенок, который старается осуществить надежды матери или отца, используя «нужные рельсы», даже несмотря на свои собственные цели.

У вторых же главная цель — дать своим детям самостоятельность, что в итоге позволяет родителям спокойно воспринимать их промахи.

«И это позиция психически взрослого человека», — подчеркивает клинический психолог.

Грязев также отметил, что объективно оценить любовь родителей к одному из детей нелегко. Специалист полагает, что дело может быть в простом общении, которое уделяют матери или отцу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как вырастить из малыша психически здорового и счастливого взрослого.

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