Психолог назвала лучшее, что родители могут сделать для своего ребенка

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер Эксклюзив 1 301

Наталья Искра рассказала мамам и папам, как вырастить из малыша психически здорового и счастливого взрослого.

Фото, видео: depositphotos / TarasMalyarevich; 5-tv.ru

Многим знакомо утверждение, что все проблемы людей идут из детства. Ребенок переносит во взрослую жизнь как плохие привычки и модели поведения, так и хорошие. А это значит, что от того, как ведут себя родители малыша — зависит его будущее. 1 июня, в Международный день защиты детей, детский и семейный психолог, кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, что мамы и папы обязаны сделать для счастья своего чада.

«Самое лучшее, что они могут сделать — это вырасти. Вырасти, стать взрослыми людьми. И таким образом быть истинными родителями для своих детей. Потому что сегодняшнее поколение родителей — это те люди, которые в детстве были брошены», — сказала психолог.

По мнению специалиста, многие из тех, кто сейчас воспитывают малышей, в детстве были обделены вниманием. Именно поэтому им присущ инфантилизм, иногда мешающий действовать педагогично.

«Потому что родителям (сегодняшних взрослых — Прим. ред.) было некогда, и они не могли ими заниматься. Поэтому они немножко невзрослые: кто-то инфантилизирован, кто-то имеет раненого психологического ребенка внутри себя. И это приводит к тому, что они как будто на двух полюсах находятся: либо очень балуют ребенка, либо требуют от него того поведения, которое не является соответствующим возрасту», — сказала Искра.

Она добавила, что только по-настоящему состоявшиеся личности, поведение и отношение к жизни которых соответствует возрасту, могут стать прекрасными родителями для своих детей.

Также психолог посоветовала мамам и папам не предъявлять слишком много требований к своему чаду, не ждать от мыслей или поступков, до которых он не дорос, и прислушиваться к потребностям ребенка.

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