Путин проводит встречу с Правительством РФ в новом составе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Глава государства ранее в этот день подписал указы о назначении членов Правительства РФ и директоров служб.

Путин проводит встречу с Правительством РФ в новом составе

Фото: kremlin.ru Сайт администрации президента России

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с новым кабинетом министров. Ранее в этот день глава государства подписал указы о назначении членов Правительства РФ и директоров служб.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Кремля, бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов назначен министром обороны, Сергей Нарышкин переназначен директором Службы внешней разведки (СВР), Александр Бортников — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), а Дмитрий Кочнев — директором Федеральной службы охраны (ФСО).

Экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назначен первым зампредом правительства, а Татьяна Голикова стала заместителем председателя правительства.

Впервые Правительство РФ формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Все кандидаты прошли предварительное утверждение в парламенте. При этом после одобрения кандидата Госдумой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться назначать его на должность.

Всего в правительство, помимо премьера, вошли десять вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств остались прежними. Пять министров подчиняются напрямую президенту: главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Работой остальных руководит глава правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума утвердила кандидатуры на посты министров России.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
Генсек ООН Гутерриш направил письмо Путину в связи с инаугурацией
22:53
«Впереди много задач»: Путин обратился к новому Правительству РФ 
22:42
Путин проводит встречу с Правительством РФ в новом составе
22:38
«Настолько счастлив»: Павел Мамаев кинул камень в огород бывшей жене
22:21
Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта
22:03
Дело «Ай Кью Пластик»: в Москве задержали двух хирургов клиники Хайдарова

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео